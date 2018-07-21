Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn, dün gece Karadağ'dan Titograd'ı deplasmanda 2-1 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Beşiktaş'ın rakibi oldu... İlk maç 26 Temmuz'da Faroe Adaları'nda, rövanş ise 2 Ağustos'ta Vodafone Park'ta oynanacak.

BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİNDEN GÖRÜLMEMİŞ MESAJ 'GELİYORUZ...'

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Beşiktaş ile eşleşen Faroe Adaları ekibi B36 Torshavn, eşleşme sonrası bir ilginç bir video paylaşarak 'Beşiktaş geliyoruz' mesajı yolladı.

İŞTE O MESAJ

