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'ın 'ndeki rakibi 'dan videolu mesaj

2. ön eleme turunda ile e��leşen ekibi , eşleşme sonrası bir ilginç bir video paylaşarak 'Beşiktaş geliyoruz' mesajı yolladı.

Beşiktaşa görülmemiş mesaj

temsilcisi , dün gece Karadağ'dan Titograd'ı deplasmanda 2-1 mağlup ederek 2. Ön Eleme Turu'nda 'ın rakibi oldu... İlk maç 26 Temmuz'da Faroe Adaları'nda, rövanş ise 2 Ağustos'ta Vodafone Park'ta oynanacak.

BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİNDEN GÖRÜLMEMİŞ MESAJ 'GELİYORUZ...'

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Beşiktaş ile eşleşen Faroe Adaları ekibi B36 Torshavn, eşleşme sonrası bir ilginç bir video paylaşarak 'Beşiktaş geliyoruz' mesajı yolladı.

İŞTE O MESAJ

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  • 21 Temmuz 2018, Cumartesi 18:18
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