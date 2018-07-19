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Tek sorun opsiyon!

Sarı-Lacivertliler 23 yaşındaki Sırp golcünün kiralık sözleşmeisne opsiyon maddesi konmasını istiyor. kulübü “Opsiyon olmaz, sezon sonu yeniden görüşürüz” diyor... Pazarlıklar kıran kırana devam ediyor

Tek sorun opsiyon!
Soldado'nun sakatlığı, Fernandao ve Janssen'in de takımdan ayrılması sonrası forvetsiz kalan Fenerbahçe'de önceliği golcü takviyesi...

BAZI MADDELER VAR
Bas Dost konusunda şu ana kadar beklediği adımları atamayan Sarı- Lacivertliler transfer listenin ilk sırasına aldığı Alexandar Mitrovic'i bitirmeye çok yaklaştı. Fenerbahçe hem Sırp forvet hem de Newcastle United'la 1 yıllık kiralama konusunda prensip anlaşmasına vardı. Mitrovic'le sözleşmede yer alan bazı maddeler üzerinde görüşmelerini sürdüren Sarı-Lacivertliler, Newcastle United'la ise opsiyon pazarlığı yapıyor.

'EVET' DEDİLER AMA
İngilizler, Fenerbahçe'ye 1 yıllık kiralama için 'evet' dese de sözleşmeye opsiyon maddesi koymaya yanaşmıyor. Sarı- Lacivertliler ise 23 yaşında olması nedeniyle Mitrovic'in satın alma opsiyonuna mutlaka sahip olmak istiyor. İki kulüp arasında görüşmeler sürüyor.
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  • 19 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
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