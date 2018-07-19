Aslan'dan tatsız prova

Galatasaray'dan kötü prova... Yeni sezon hazırlıklarını İsviçre'de gerçekleştiren Sarı-Kırmızılılar, Möntrö kentinde Hollanda'nın PSV Eindhoven takımı ile oynadığı hazırlık maçında sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. Maça istediği gibi başlayamayan Galatasaray, 41'de Steven Bergwijn'in golüne engel olamadı ve PSV 1-0 öne geçti.
MALEN FARKI İKİYE ÇIKARDI
57'de Rodrigues'in çevirdiği topta kötü bir vuruş yapan Gomis, Galatasaray adına net bir fırsatı harcadı. Sarı-Kırmızılı futbolcular 59. dakikada Malen'i durduramayınca karşılaşmada skor 2-0'a geldi.
MARTİN LİNNES'TEN ŞIK GOL
Sinan Gümüş'ün 65'te attığı ara pasını iyi değerlendiren Martin Linnes, aşırma bir vuruşla topu ağlara göndererek skoru 2-1'e getirdi. 78'de PSV adına sahneye çıkan Gakpo maçın sonucunu belirledi: 1-3.
CUMARTESİ RAKİP VALENCİA
SARI-KIRMIZILI takım, 21 Temmuz Cumartesi günü ise İsviçre'nin Fribourg kentinde İspanya'nın Valencia ekibi ile hazırlık maçı oynayacak. Galatasaray bu maç sonrasında İstanbul'a dönecek.
MALEN FARKI İKİYE ÇIKARDI
57'de Rodrigues'in çevirdiği topta kötü bir vuruş yapan Gomis, Galatasaray adına net bir fırsatı harcadı. Sarı-Kırmızılı futbolcular 59. dakikada Malen'i durduramayınca karşılaşmada skor 2-0'a geldi.
MARTİN LİNNES'TEN ŞIK GOL
Sinan Gümüş'ün 65'te attığı ara pasını iyi değerlendiren Martin Linnes, aşırma bir vuruşla topu ağlara göndererek skoru 2-1'e getirdi. 78'de PSV adına sahneye çıkan Gakpo maçın sonucunu belirledi: 1-3.
CUMARTESİ RAKİP VALENCİA
SARI-KIRMIZILI takım, 21 Temmuz Cumartesi günü ise İsviçre'nin Fribourg kentinde İspanya'nın Valencia ekibi ile hazırlık maçı oynayacak. Galatasaray bu maç sonrasında İstanbul'a dönecek.
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