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Aslan'dan tatsız prova

, kampındaki ikinci hazırlık maçında ekibi ’ye Bergwijn, ve Mathes Gakpo’nun golleriyle boyun eğdi...

Aslandan tatsız prova
Galatasaray'dan kötü prova... Yeni sezon hazırlıklarını 'de gerçekleştiren Sarı-Kırmızılılar, Möntrö kentinde 'nın PSV Eindhoven takımı ile oynadığı hazırlık maçında sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. Maça istediği gibi başlayamayan , 41'de Steven Bergwijn'in golüne engel olamadı ve 1-0 öne geçti.

MALEN FARKI İKİYE ÇIKARDI
57'de Rodrigues'in çevirdiği topta kötü bir vuruş yapan Gomis, Galatasaray adına net bir fırsatı harcadı. Sarı-Kırmızılı futbolcular 59. dakikada Malen'i durduramayınca karşılaşmada skor 2-0'a geldi.

MARTİN LİNNES'TEN ŞIK GOL
Sinan Gümüş'ün 65'te attığı ara pasını iyi değerlendiren Martin Linnes, aşırma bir vuruşla topu ağlara göndererek skoru 2-1'e getirdi. 78'de PSV adına sahneye çıkan Gakpo maçın sonucunu belirledi: 1-3.

CUMARTESİ RAKİP VALENCİA
SARI-KIRMIZILI takım, 21 Temmuz günü ise İsviçre'nin Fribourg kentinde İspanya'nın Valencia ekibi ile hazırlık maçı oynayacak. Galatasaray bu maç sonrasında 'a dönecek.
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  • 19 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
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