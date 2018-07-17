Türkiye'nin 1 numaralı hakemi Cüneyt Çakır, Dünya Kupası'nda ülkemizi temsil ettikten sonra dün yurda döndü. Çakır, "Ülkemizi, bayrağımızı en iyi şekilde temsil ettiğimiz inanıyorum. Bizim için dua eden herkese teşekkür ederim" dedi.
Herkese teşekkür ederim
Etiketler: Cüneyt Çakır , Türkiye , Dünya Kupası
- 17 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
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