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Herkese teşekkür ederim

Herkese teşekkür ederim
Türkiye'nin 1 numaralı hakemi Cüneyt Çakır, Dünya Kupası'nda ülkemizi temsil ettikten sonra dün yurda döndü. Çakır, "Ülkemizi, bayrağımızı en iyi şekilde temsil ettiğimiz inanıyorum. Bizim için dua eden herkese teşekkür ederim" dedi.

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