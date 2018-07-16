Fransız yıldız Mathieu Valbuena, Cocu'nun kendisini istemediği şeklindeki haberlere aldırış etmiyor. Tecrübeli yıldız, İsviçre'deki çalışmalarda hırslı görüntüsüyle ilk 11'e girmek için çalışıyor. Valbuena, Aykut Kocaman tarafından istenmiyordu.
Valbuena aldırış etmiyor!
Etiketler: Mathieu Valbuena , Aykut Kocaman , İsviçre
- 16 Temmuz 2018, Pazartesi
- Gazete
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