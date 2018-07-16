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Valbuena aldırış etmiyor!

Valbuena aldırış etmiyor!
Fransız yıldız , Cocu'nun kendisini istemediği şeklindeki haberlere aldırış etmiyor. Tecrübeli yıldız, 'deki çalışmalarda hırslı görüntüsüyle ilk 11'e girmek için çalışıyor. Valbuena, tarafından istenmiyordu.
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  • 16 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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