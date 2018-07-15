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Gözler Vida’ya çevrildi

, Hırvatistan- finalinde oynayacak olan Vida’nın göstereceği performansla fiyatının daha da artmasını bekliyor

Gözler Vida’ya çevrildi
Beşiktaş Yönetimi gözünü bugünkü Dünya Kupası Finali'ne çevirdi. Hırvatistan ile Fransa'nın oynayacağı şampiyonluk maçında Vida'nın göstereceği performans merakla bekleniyor. Kupada finale çıkana kadar 6 maç oynayan Vida şu ana kadar oynadığı futbolla devlerin radarına girmiş durumda.

İNGİLİZLER GÖZÜNÜ KARATTI
İngiliz kulüplerinden ve Everton'ın Vida için kesenin ağzını açtığı öğrenildi. Yönetimi Vida için belirlediği 20 milyon Euroluk bonservis bedelinin bugünkü maçta daha da artmasını bekliyor. Vida için belirlenen rakamın 25 milyon Euro'yu bulabileceği öngörülüyor.

Vida 'nda şu ana kadar 6 maçta forma giyerken 1 kez de fileleri sarstı.
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