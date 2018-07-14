Galatasaray İsviçre’de Eren Derdiyok ile güldü

G.Saray yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk maçında İsviçre Challenge League ekiplerinden FC Wil'i 1-0 mağlup etti. Utogrund Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 32. dakikasında Cimbom öne geçti. Tecrübeli futbolcu Selçuk İnan orta sapadan kaptığı toptan sonra ortasını yaptı. Kaleciden önce davranan Eren Derdiyok, kafa vuruşuyla takımını öne geçirdi. İkinci yarıda iki takım da pozisyonlar bulmasına rağmen gol sesi çıkmadı ve karşılaşma Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
CİMBOM'DA 4 EKSİK!
G.Saray'da Serdar Aziz, Henry Onyekuru, Belhanda ve Sinan Gümüş hazır olmadıkları için dün oynamadı. Yeni transfer Muğdat Çelik ise hazır görüntüsüyle Terim'den geçer not aldı.
CİMBOM'DA 4 EKSİK!
G.Saray'da Serdar Aziz, Henry Onyekuru, Belhanda ve Sinan Gümüş hazır olmadıkları için dün oynamadı. Yeni transfer Muğdat Çelik ise hazır görüntüsüyle Terim'den geçer not aldı.
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