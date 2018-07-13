Mandzukıc'in İngiltere'yi turnuvanın dışına iten golünde Maguire'in saçıyla oynaması ise akıllara Fenerbahçeli Ozan Tufan'ı getirdi. Maguire'in ceza sahası içerisine gelen topta, Mandzukic'i marke etmesi gerekirken saçını düzelttiği görüldü. İngiliz futbolcunun bu dalgınlığından yaralanan Mandzukic, boş pozisyonda topu filelerle buluşturdu. İngiliz taraftarlar, Maguire'e tepki gösterdi.
Harry Maguire Ozan'a özendi!
İngiliz oyuncunun, Mandzukic’in kaydettiği golde saçını düzeltmesi, Ada halkının tepkilerine neden oldu
Etiketler: Ozan Tufan , İngiltere , Mandzukic
- 13 Temmuz 2018, Cuma
- Gazete
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