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Fener’e gençlik aşısı

F.Bahçe, M.City ve ’nin de peşinde olduğu kaleci ile 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu ’yı ettiğini açıkladı...

Fener’e gençlik aşısı
Yeni yönetimle birlikte kadroyu yıldızlarla donatmak için büyük çaba sarfeden Fenerbahçe, Jack Wilshere inin kıyısından döndükten sonra Altınordu'nun 2 genç yıldız adayını transfer etti. 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun 18 yaşındaki yıldızı kaleci Berke Özer ve 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Barış Alıcı'yı resmen renklerine bağladı.



DEVLER PEŞİNDEYDİ
Manchester City ve Chelsea gibi devlerin peşinden koştuğu 18 yaşındaki Berke için Altınordu'ya 2.5 milyon Euro, için ise 1.5 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek. Resmi imzayı atan Berke ve Barış'ın kısa süre içinde takıma katılması bekleniyor.

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  • 11 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
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