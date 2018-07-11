Fener’e gençlik aşısı

Yeni yönetimle birlikte kadroyu yıldızlarla donatmak için büyük çaba sarfeden Fenerbahçe, Jack Wilshere transferinin kıyısından döndükten sonra Altınordu'nun 2 genç yıldız adayını transfer etti. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun 18 yaşındaki yıldızı kaleci Berke Özer ve 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Barış Alıcı'yı resmen renklerine bağladı.
DEVLER PEŞİNDEYDİ
Manchester City ve Chelsea gibi devlerin peşinden koştuğu 18 yaşındaki Berke için Altınordu'ya 2.5 milyon Euro, Barış Alıcı için ise 1.5 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek. Resmi imzayı atan Berke ve Barış'ın kısa süre içinde takıma katılması bekleniyor.
DEVLER PEŞİNDEYDİ
Manchester City ve Chelsea gibi devlerin peşinden koştuğu 18 yaşındaki Berke için Altınordu'ya 2.5 milyon Euro, Barış Alıcı için ise 1.5 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek. Resmi imzayı atan Berke ve Barış'ın kısa süre içinde takıma katılması bekleniyor.
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