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Biraz biraz sonrası zafer

İngiliz ’nın hocası , sene başından beri , (Amerikan Futbolu)’ndaki oyun setlerini ezberledi... Bu sporlardaki taktikleri, sistemine entegre etti. Duran toptan bulduğu golleler yarı finale yükseldi

Biraz NBA biraz NFL sonrası zafer
İngiltere , 28 yıl sonra Dünya Kupası'nda yarı finale yükseldi. Bu başarının mimarı şüphesiz teknik direktör Gareth Southgate. Genç teknik adam sene başından beri NBA ve NFL maçlarını tribünden takip etti. Oradaki setleri, kendi oyun sistemine göre entegre etti ve başarı da beraberinde geldi.

TREN VAZİYETİ ALIP YIKIYORLAR
'de Timberwolves- Pelicans maçını tribünden takip eden Southgate, özellikle topun oyuna sokulma şeklini takımına uyguladı. Duran topta tren şeklini alan oyuncular pozisyona girerek goller buldu.



FUTBOLA YENİLİKLER GETİRDİ
Southgate, sene başındaki Timberwolves- Pelicans maçını izleyip back screen, alan paylaşımı gibi basketbol temellerini duran top setlerine adapte etti. Futbola yenilikler getirdi.

SETLERİ EZBERLEDİ
NFL de ona ilham oldu. Eagles-Patriots maçında yine tribündeydi. Yardımcısı Allan Russell ile birlikte hücum setlerini ve saha içi yerleşimleri takip etti.
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  • 09 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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