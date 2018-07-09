Biraz NBA biraz NFL sonrası zafer

İngiltere Milli Takımı, 28 yıl sonra Dünya Kupası'nda yarı finale yükseldi. Bu başarının mimarı şüphesiz teknik direktör Gareth Southgate. Genç teknik adam sene başından beri NBA ve NFL maçlarını tribünden takip etti. Oradaki setleri, kendi oyun sistemine göre entegre etti ve başarı da beraberinde geldi.
TREN VAZİYETİ ALIP YIKIYORLAR
NBA'de Timberwolves- Pelicans maçını tribünden takip eden Southgate, özellikle topun oyuna sokulma şeklini takımına uyguladı. Duran topta tren şeklini alan oyuncular pozisyona girerek goller buldu.
FUTBOLA YENİLİKLER GETİRDİ
Southgate, sene başındaki Timberwolves- Pelicans maçını izleyip back screen, alan paylaşımı gibi basketbol temellerini duran top setlerine adapte etti. Futbola yenilikler getirdi.
SETLERİ EZBERLEDİ
NFL de ona ilham oldu. Eagles-Patriots maçında yine tribündeydi. Yardımcısı Allan Russell ile birlikte hücum setlerini ve saha içi yerleşimleri takip etti.
TREN VAZİYETİ ALIP YIKIYORLAR
NBA'de Timberwolves- Pelicans maçını tribünden takip eden Southgate, özellikle topun oyuna sokulma şeklini takımına uyguladı. Duran topta tren şeklini alan oyuncular pozisyona girerek goller buldu.
FUTBOLA YENİLİKLER GETİRDİ
Southgate, sene başındaki Timberwolves- Pelicans maçını izleyip back screen, alan paylaşımı gibi basketbol temellerini duran top setlerine adapte etti. Futbola yenilikler getirdi.
SETLERİ EZBERLEDİ
NFL de ona ilham oldu. Eagles-Patriots maçında yine tribündeydi. Yardımcısı Allan Russell ile birlikte hücum setlerini ve saha içi yerleşimleri takip etti.
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