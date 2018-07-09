Fenerbahçe'de ortalık fena karıştı! Kredi borcu yüzünden eski yönetimle yeni yönetim birbirine düştü. Olay gündeme bomba gibi düştü, tatsız gelişmeler yaşandı, hacizler gerçekleşti. İddialara göre şu gelişmeler yaşandı: Aziz Yıldırım yönetimi, kongreden önce Kayışdağı'ndaki kolej projesi için bir bankadan 300 milyon liralık kredi kullandı. Yıldırım'la birlikte yöneticiler Mahmut Uslu ve Tahir Perek, borca şahsi kefaletlerini koydular.
PARA NE AMAÇLA KULLANILDI?
Kulüp hesaplarını inceleyen Ali Koç başkanlığındaki yeni yönetim, çekilen kredinin 50 milyon lirasının kasada olduğunu belirlerken, kalan tutarın akıbetini ise öğrenemedi. İddialara göre; 250 milyon liranın nerede ve ne amaçla kullanıldığı tespit edilemedi. Ali Koç başkanlığındaki yeni yönetim kredinin taksitlerini ödemeyince, krediyi çıkaran banka, borçta kefillikleri bulunan Aziz Yıldırım, Mahmut Uslu ve Tahir Perek'e birer ihtar mektubu gönderdi.
MAHMUT USLU'NUN EŞİ AĞLADI
Ancak ödeme yapılmadı. Zira eski yönetim, borcun yeni yönetim tarafından ödenmesi gerektiğini ileri sürdü. Banka, borcun günü geçince kredide şahsi kefaletleri bulunan Aziz Yıldırım, Mahmut Uslu ve Tahir Perek'in evlerine hacze gitti. İşte bu noktada kıyamet koptu! Yeni yönetimi suçlayan Yıldırım, "Benim evime nasıl haciz gelir!" diyerek çılgına dönerken, Uslu'nun eşi haciz memurlarını karşısında görünce sinir krizleri geçirip ağladı.
FOTOMAÇ
PARA NE AMAÇLA KULLANILDI?
Kulüp hesaplarını inceleyen Ali Koç başkanlığındaki yeni yönetim, çekilen kredinin 50 milyon lirasının kasada olduğunu belirlerken, kalan tutarın akıbetini ise öğrenemedi. İddialara göre; 250 milyon liranın nerede ve ne amaçla kullanıldığı tespit edilemedi. Ali Koç başkanlığındaki yeni yönetim kredinin taksitlerini ödemeyince, krediyi çıkaran banka, borçta kefillikleri bulunan Aziz Yıldırım, Mahmut Uslu ve Tahir Perek'e birer ihtar mektubu gönderdi.
MAHMUT USLU'NUN EŞİ AĞLADI
Ancak ödeme yapılmadı. Zira eski yönetim, borcun yeni yönetim tarafından ödenmesi gerektiğini ileri sürdü. Banka, borcun günü geçince kredide şahsi kefaletleri bulunan Aziz Yıldırım, Mahmut Uslu ve Tahir Perek'in evlerine hacze gitti. İşte bu noktada kıyamet koptu! Yeni yönetimi suçlayan Yıldırım, "Benim evime nasıl haciz gelir!" diyerek çılgına dönerken, Uslu'nun eşi haciz memurlarını karşısında görünce sinir krizleri geçirip ağladı.
FOTOMAÇ
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