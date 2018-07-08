Ya yeni sözleşme ya transfer!

Geçen sezon kariyerinin en başarılı performansını sergileyen Ryan Babel'de kriz büyüyor... Başta Flamengo olmak üzere birçok takımdan teklifler alan Hollandalı yıldız takımda kalmak istiyor. Ancak Beşiktaş yönetimi, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Babel'i bedelsiz kaybetmemek için mutlaka yeni sözleşme imzalamak istiyor. Eğer yapılacak görüşmelerden sonuç alınamazsa yönetimin planı, yıldız futbolcuyu iyi bir fiyata elden çıkarmak.
BABEL '4 MİLYON' İSTİYOR YÖNETİM '2.7' VERİYOR!
Beşiktaş ve Babel'in menajeri arasındaki yeni sözleşme görüşmelerinden henüz sonuç alınamadı. Hollandalı yıldız yıllık 4 milyon Euro talep ederken, yönetimin son teklifi 2.7 milyon oldu.
BABEL '4 MİLYON' İSTİYOR YÖNETİM '2.7' VERİYOR!
Beşiktaş ve Babel'in menajeri arasındaki yeni sözleşme görüşmelerinden henüz sonuç alınamadı. Hollandalı yıldız yıllık 4 milyon Euro talep ederken, yönetimin son teklifi 2.7 milyon oldu.
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