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Ya yeni sözleşme ya transfer!

yönetimi sezon sonunda serbest kalacak olan ’i yeni sözleşme yapmazsa satacak

Ya yeni sözleşme ya transfer!
Geçen sezon kariyerinin en başarılı performansını sergileyen Ryan Babel'de kriz büyüyor... Başta Flamengo olmak üzere birçok takımdan teklifler alan Hollandalı yıldız takımda kalmak istiyor. Ancak Beşiktaş yönetimi, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Babel'i bedelsiz kaybetmemek için mutlaka yeni sözleşme imzalamak istiyor. Eğer yapılacak görüşmelerden sonuç alınamazsa yönetimin planı, yıldız futbolcuyu iyi bir fiyata elden çıkarmak.

​BABEL '4 MİLYON' İSTİYOR YÖNETİM '2.7' VERİYOR!
ve Babel'in menajeri arasındaki yeni sözleşme görüşmelerinden henüz sonuç alınamadı. yıllık 4 milyon Euro talep ederken, yönetimin son teklifi 2.7 milyon oldu.
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