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Trezeguet’den Paşa’ya rest

futbolcu, Kasımpaşa Yönetimi’nden G.Saray’a gitmesi içni kendisine kolaylık sağlanmasını istedi. Ancak kulübünden ret cevabı alınca gerginlik iyice arttı

Trezeguet’den Paşa’ya rest
Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Mahmoud Trezeguet konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. 23 yaşındaki Mısırlı futbolcu Kasımpaşalı yöneticilerle bir görüşme gerçekleştirerek Galatasaray'a transfer olması için kendisine kolaylık gösterilmesini istedi. in, "Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum. Size en iyi şekilde hizmet ettiğimi düşünüyorum. Bonservisimin indirimi için bir kolaylık gösterin. Bunu yaparsanız beni çok mutlu edersiniz" dediği öğrenildi.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Ancak yöneticilerin, "Senin fiya- tın belli. 5 milyon Euro'yu veren seni alır" cevabını verdi. Bu gelişme gerginliğin artmasına neden oldu.
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