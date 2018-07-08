Trezeguet’den Paşa’ya rest

Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Mahmoud Trezeguet konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. 23 yaşındaki Mısırlı futbolcu Kasımpaşalı yöneticilerle bir görüşme gerçekleştirerek Galatasaray'a transfer olması için kendisine kolaylık gösterilmesini istedi. Trezeguet'in, "Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum. Size en iyi şekilde hizmet ettiğimi düşünüyorum. Bonservisimin indirimi için bir kolaylık gösterin. Bunu yaparsanız beni çok mutlu edersiniz" dediği öğrenildi.
GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Ancak Kasımpaşalı yöneticilerin, "Senin fiya- tın belli. 5 milyon Euro'yu veren seni alır" cevabını verdi. Bu gelişme gerginliğin artmasına neden oldu.
GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Ancak Kasımpaşalı yöneticilerin, "Senin fiya- tın belli. 5 milyon Euro'yu veren seni alır" cevabını verdi. Bu gelişme gerginliğin artmasına neden oldu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.