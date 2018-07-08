Cocu’nun prensi Josef de Souza

İdmanlardaki çalışkanlığıyla teknik direktör Phillip Cocu'nun gözüne girmeyi başaran Josef de Souza, formayı ilk günden garantiledi. Hollandalı teknik adam Cocu'nun yakın çevresine yaptığı açıklamada, "Josef de Souza mükemmel çalışıyor. İlk günden beri profesyonelliğine hayranım. Herkesin onu örnek almasını istiyorum" dediği öğrenildi. Josef, Cocu'nun vazgeçilmezlerinden olacak.
- 08 Temmuz 2018, Pazar
- Gazete
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