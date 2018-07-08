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Cocu’nun prensi de

Cocu’nun prensi Josef de Souza
İdmanlardaki çalışkanlığıyla teknik direktör Phillip Cocu'nun gözüne girmeyi başaran Josef de Souza, formayı den garantiledi. Hollandalı teknik adam Cocu'nun yakın çevresine yaptığı açıklamada, "Josef de Souza mükemmel çalışıyor. İlk günden beri profesyonelliğine hayranım. Herkesin onu örnek almasını istiyorum" dediği öğrenildi. Josef, Cocu'nun vazgeçilmezlerinden olacak.
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