28 yıl sonra yarı finalde

2018 Dünya Kupası'nda son 16 turunda Kolombiya'yı penaltı atışları sonucunda eleyen İngiltere, çeyrek finalde bu kez zorlanmadan İsveç'i 2-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Son olarak 1990 Dünya Kupası'nda yarı final oynayan ve o kupanın şampiyonu olan Almanya'ya elenen İngiltere, 28 yıl aradan sonra yarı finale yükselmeyi başardı. Maçın genelinde rahat ve üstün bir oyun oynayan İngiltere 30. dakikada Ashley Young kornerdan gelen ortasında Herry Maguire'nin kafasıyla öne geçti: 1-0.



SON DARBEYİ DELE ALLİ VURDU...

Karşılaşmanın 2. yarısına da iyi başlayan İngiltere 58'de farkı 2'ye çıkarttı. Bu dakikada Jesse Lingard'ın altı pas çizgisine yaptığı ortayı Dele Alli son derece rahat bir kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 2-0. Kalan dakikalarda İngiltere kontrollü oyunu tercih etti. İsveç ise 2 kez gole yaklaştı. Ancak İngiliz kaleci Jordan Pickford usta reflekslerle İsveçli futbolculara gol şansı vermedi. İngiltere maçı 2-0 alarak adını yarı finale yükseldi.