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2018 Dünya Kupası çeyrek finalinde Rusya'yı deviren Hırvatistan yarı finale yükseldi

Normal süresi 1-1, uzatma devreleri ise 2-2 tamamlanan ve penaltılara giden maçı Hırvatistan kazandı. Rusya'nın golleri 31. dakikada Cheryshev ile 115. dakikada Mario Fernandes'ten, Hırvatistan'ın golleri ise 40. dakikada Kramaric ve 101. dakikada Domagoj Vida'dan geldi. Hırvatistan yarı finalde İngiltere ile karşılaşacak

Hırvatistan yarı finalde!

Rusya'da düzenlenen FIFA 2018 Dünya Kupası'nın çeyrek final mücadelesinde Rusya ile Hırvatistan, Sochi'deki Fisht Stadı'nda karşılaştı.

Mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi ekip, 31. dakikada 1-0 öne geçti.

Orta sahadan etkili paslarla çıkan Rusya'da, ceza sahası dışında Dzyuba'dan aldığı topu kaleye gönderen Cheryshev takımını 1-0 öne geçirdi.

Hırvatistan bu gole 40. dakikada cevap verdi... Sol kanattan Rusya ceza sahasına giren Mario Mandzukic'in yaptığı ortaya altıpas üzerinde kafayı vuran Andrej Kramaric Hırvatistan'a beraberliği getirdi. 1-1.

1-1'lik skor aynı zamanda 90 dakikanın sonucu olunca, maç uzatmalara gitti.

Hırvatistan'da, uzatma dakikalarında sakatlanan Vrsaljko yerine oyuna Vedran Corluka dahil oldu. Böylece Hırvatistan'ın 4 oyuncu değişikliği hakkı doldu. Normal sürenin son dakikalarında sakatlanan kaleci Subasic, uzatma dakikalarında sakat sakat oynadı.

Hırvatistan karşılaşmanın 101. dakikasında 2-1 öne geçti. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda, ceza sahası içinde iyi yükselen Vida kafayı vurdu ve top ağlara gitti. Hırvatistan maçta 2-1 öne geçti.

Rusya, 115. dakikada Mario Fernandes'in kafayla attığı golle skoru 2-2 yaptı ve karşılaşma penaltılara gitti.

Rusya'da Dzagoev, Ignashevich, Kuziev penaltıları gole çevirdi. Smolov, Mario Fernandes ise penaltıdan yararlanamadı.

Hırvatistan'da Brozovic, Modric, Vida, Rakitic penaltıları gole çevirdi. Kovacic ise penaltıdan yararlanamadı.

Bu sonuçla, Hırvatistan yarı finale yükseldi.

  • 07 Temmuz 2018, Cumartesi 20:58
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