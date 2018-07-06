Dünya Kupası'nda bizleri başarıyla temsil eden Cüneyt Çakır'ın adı çeyrek final hakemleri arasında yer almadı. Bu durum Çakır'ın finali yöneteceği iddialarını kuvvetlendirdi. Cüneyt Çakır, Rusya'da Fas-İran ve Nijerya-Arjantin maçlarını yönetmişti... Çakır, Nijerya- Arjantin maçındaki VAR kullanımı ile büyük takdir topladı. Yabancı spor siteleri de Çakır'ın finali yönetebileceği görüşünde.
Dünya Kupası finalinin favorisi Çakır!
Dünya Kupası’nda çeyrek final yönetmeyecek Cüneyt Çakır’ın ismi final için geçiyor
Etiketler: Cüneyt Çakır , çeyrek final , Dünya Kupası , Nijerya , Rusya
- 06 Temmuz 2018, Cuma
- Gazete
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