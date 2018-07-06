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finalinin favorisi Çakır!

’nda yönetmeyecek ’ın ismi final için geçiyor

Dünya Kupası finalinin favorisi Çakır!
Dünya Kupası'nda bizleri başarıyla temsil eden Cüneyt Çakır'ın adı hakemleri arasında yer almadı. Bu durum Çakır'ın finali yöneteceği iddialarını kuvvetlendirdi. , 'da Fas-İran ve Nijerya-Arjantin maçlarını yönetmişti... Çakır, - Arjantin maçındaki VAR kullanımı ile büyük takdir topladı. Yabancı spor siteleri de Çakır'ın finali yönetebileceği görüşünde.
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