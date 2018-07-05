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ve ile özel maç yapılacak

PSV ve Valencia ile özel maç yapılacak
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'ın yurt dışı kamp programı açıklandı. Sarı- Kırmızılılar 7-16 Temmuz'da Zürih'te, 16-21 Temmuz'da ise Montrö'de çalışacak. Cimbom 18 Temmuz'da PSV, 21 Temmuz'da ise Valencia ile özel maç yapacak. 13 Temmuz'daki rakip henüz belirlenmedi.
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  • 05 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
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