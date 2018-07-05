Trabzonspor stoper mevkiine takviye yapmak için yoğun çaba sarf ediyor. Bakary Kone ve Marcin Kaminski isimleri ön plana çıkmaya başladı. Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu da Kone'nin gündemlerinde yer alan bir stoper olduğunu söyledi. Malaga'nın 30 yaşındaki stoper için 800 bin Euro bonservis bedeli istediği, Trabzonspor'un ise maksimum verebileceği rakam olarak 500 bin Euro'yu belirlediği öğrenildi. Oyuncunun da gelmek istemesi nedeniyle transfer görüşmelerine devam edilecek.
Kone'de son raunt
Trabzonspor Malaga’lı stoper için 500 bin Euro bonservis bedeli teklif etti. 800 bin Euro isteyen İspanyol kulübü ile pazarlık sürüyor
Etiketler: euro , Trabzonspor , Bakary Kone , Marcin Kaminski , Hayrettin Hacısalihoğlu , Stoper
- 05 Temmuz 2018, Perşembe
- Gazete
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