Fenerbahçe Spor Toto 1. Lig takımlarından İstanbulspor ile 7 Temmuz Cumartesi günü Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda özel bir karşılaşma oynayacak. Hazırlık maçı 19.00'da başlayacak.
İstanbulspor’la özel karşılaşma
Etiketler: Spor toto , necmi kadıoğlu , Esenyurt , Fenerbahçe , İstanbulspor
- 05 Temmuz 2018, Perşembe
- Gazete
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