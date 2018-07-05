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’la özel karşılaşma

İstanbulspor’la özel karşılaşma
Fenerbahçe 1. Lig takımlarından İstanbulspor ile 7 Temmuz Cumartesi günü Stadı'nda özel bir karşılaşma oynayacak. Hazırlık maçı 19.00'da başlayacak.
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  • 05 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
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