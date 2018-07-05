Beşiktaş Futbol Takımı'nın 2018-2019 sezonunda giyeceği formalar taraftarlar için satışa sunuldu.

Siyah-beyazlı kulüp ve adidas iş birliğiyle geliştirilen forma setinde beyaz, kırmızı ve siyah-gri renkte ürünler yer alıyor.

Formaların fiyatları yetişkinler için 189, çocuklar için de 139 lira olarak belirlendi.