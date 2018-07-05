Beşiktaş Futbol Takımı'nın 2018-2019 sezonunda giyeceği formalar taraftarlar için satışa sunuldu.
Siyah-beyazlı kulüp ve adidas iş birliğiyle geliştirilen forma setinde beyaz, kırmızı ve siyah-gri renkte ürünler yer alıyor.
Formaların fiyatları yetişkinler için 189, çocuklar için de 139 lira olarak belirlendi.
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