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Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'ndan Burak Yılmaz itirafı

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, beIN Sports Haber'e konuştu ve transfer gündemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Ağaoğlundan Burak Yılmaz itirafı

Ağaoğlu, Beşiktaş'tan Burak için teklif almadıklarını ancak bir telefon aldıklarını söyledi.

Transfer düşünülen bölgeleri aktaran Ağaoğlu, "Stoper ve alternatif olarak 1-2 bek oyuncuus düşünüyoruz. Castillo çalışmalara iyi başladı ama nazar değdi herhalde, bir sakatlığı söz konusu. İlerleyen günlerde teknik heyetten alacağımı rapor konusunda bir kanat oyuncusu takviyesi de belki söz konusu olabilir" dedi.

  • 04 Temmuz 2018, Çarşamba 22:13
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