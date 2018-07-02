Fransa'nın 19 yaşındaki yıldızı Kylian Mbappe, Dünya Kupası'ndaki performansıyla büyülüyor. Arjantin maçında gösterdiği performansla Lionel Messi'yi gölgede bırakan genç yıldız efsane olma yolunda hızla ilerliyor. Turnuvada Ronaldolu Portekiz ve Messili Arjantin artık yok. Mekanın yeni sahibi Mbappe. Genç yıldız, Arjantin maçında kazandırdığı penaltı öncesinde 38 km. hıza ulaştı. Usain Bolt ise 100 metre rekorunu ortalama 37.58 km. hıza ulaşarak kırmıştı.
Mekanın sahibi Mbappe!
Messi ve Ronaldo evine döndü. Mbappe, oyunuyla büyülüyor
Etiketler: Dünya Kupası
- 02 Temmuz 2018, Pazartesi
- Gazete
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