Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı 1.96'lık Hollandalı kule Bas Dost'a Sarı-Lacivertli kulüp ile birlikte Fransa devi PSG'nin de teklif yaptığı ortaya çıktı. Fenerbahçe'den maddi açıdan daha iyi teklif alan Bas- Dos'un aynı zamanda Uruguaylı yıldız Cavani ile rekabete girmek istemediği ve "Direkt oynayacağım bir takımda devam etmek istiyorum" dediği öğrenildi. Fenerbahçe, Hollandalı golcüye yıllık 4.5 milyon Euro teklif etmişti. FIFA'dan Sporting Lizbon'a ödenecek bonservis rakamının açıklanmasının ardından Bas Dost'un tam maliyeti ortaya çıkmış olacak. Sporting ile olan sözleşmesini tek taraflı fesheden Bas Dost için FIFA'dan bu hafta içinde karar çıkabileciği de gelen haberler arasında.