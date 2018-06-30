Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, dün önemli açıklamalar yaptı. Güneş, "Negredo seneye bizimle olmayacak. 'İdmana çıkmana gerek yok' dedim. Love kulüp bulamazsa bakacağız durumuna. Lens'e teklif gelmesi durumunda değerlendiririz. Mitrovic'in durumunu bilmiyorum, gider ya da kalır" dedi.
GÖKHAN OYNAMAK ZORUNDA
Güneş, "Atiba'nın 1 yıl daha kalmasından yanayım, onun da kalma düşüncesi var. Rafael ve Opare gündemde yok. Lang'ı düşündük ama o da gitti. Gökhan bu sene ya oynayacak ya da gidecek" dişe konuştu.
BEŞİKTAŞ'TA BIRAKMAK İSTİYOR
ŞENOL hoca, "Ersan'ı sol ayaklı olduğu için alternatif olarak istedim. Beşiktaş'ta bırakmak istiyor. Eğer Vida veya Pepe'nin yerine almıyorum onu. Pepe-Vida giderse 1 tane as stoper istiyorum" dedi
BENİM 1 NUMARAM NECİP
Tolgay'a, 'Seni istiyorlarsa git. Ben seni oynatmayacağım' dedim. 'Benim babamsın' dedi. 'Ne babası' dedim. Oynattığım zaman ağzını açmıyor, oynatmadığım zaman şikayet ediyor. Bu yüzden Necip 1 numara
VİNCENT ABOUBAKAR OLMAZ
"Aboubakar olmaz, çok pahalı... Alabilseydik ilk zamanda alırdık. Mario Gomez düştü artık. Biz niye Alvaro Negredo'yu gönderiyoruz? Denge bozuluyor. Senin tavan fiyatın belli olmalı"
Negredo bizimle olmayacak
“Negredo seneye bizimle olmayacak. ‘İdmana çıkmana gerek yok’ dedim. Vagner Love, Lens, Mitrovic de gidebilir. Ersan’ı istiyorum. Eğer Pepe-Vida giderse 1 as stoper alacağız"
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, dün önemli açıklamalar yaptı. Güneş, "Negredo seneye bizimle olmayacak. 'İdmana çıkmana gerek yok' dedim. Love kulüp bulamazsa bakacağız durumuna. Lens'e teklif gelmesi durumunda değerlendiririz. Mitrovic'in durumunu bilmiyorum, gider ya da kalır" dedi.
- 30 Haziran 2018, Cumartesi
- Gazete
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