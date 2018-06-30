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bizimle olmayacak

seneye bizimle olmayacak. ‘İdmana çıkmana gerek yok’ dedim. Vagner Love, , de gidebilir. ’ı istiyorum. Eğer -Vida giderse 1 as stoper alacağız"

Negredo bizimle olmayacak

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, dün önemli açıklamalar yaptı. Güneş, " seneye bizimle olmayacak. 'İdmana çıkmana gerek yok' dedim. Love kulüp bulamazsa bakacağız durumuna. Lens'e teklif gelmesi durumunda değerlendiririz. Mitrovic'in durumunu bilmiyorum, gider ya da kalır" dedi.

​GÖKHAN OYNAMAK ZORUNDA
Güneş, "Atiba'nın 1 yıl daha kalmasından yanayım, onun da kalma düşüncesi var. Rafael ve Opare gündemde yok. Lang'ı düşündük ama o da gitti. Gökhan bu sene ya oynayacak ya da gidecek" dişe konuştu.

BEŞİKTAŞ'TA BIRAKMAK İSTİYOR
ŞENOL hoca, "Ersan'ı sol ayaklı olduğu için alternatif olarak istedim. 'ta bırakmak istiyor. Eğer Vida veya 'nin yerine almıyorum onu. Pepe-Vida giderse 1 tane as stoper istiyorum" dedi

BENİM 1 NUMARAM NECİP
Tolgay'a, 'Seni istiyorlarsa git. Ben seni oynatmayacağım' dedim. 'Benim babamsın' dedi. 'Ne babası' dedim. Oynattığım zaman ağzını açmıyor, oynatmadığım zaman şikayet ediyor. Bu yüzden Necip 1 numara

VİNCENT ABOUBAKAR OLMAZ
"Aboubakar olmaz, çok pahalı... Alabilseydik ilk zamanda alırdık. Mario Gomez düştü artık. Biz niye Alvaro Negredo'yu gönderiyoruz? Denge bozuluyor. Senin tavan fiyatın belli olmalı"

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  • 30 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
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