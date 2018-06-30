Negredo bizimle olmayacak

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, dün önemli açıklamalar yaptı. Güneş, "Negredo seneye bizimle olmayacak. 'İdmana çıkmana gerek yok' dedim. Love kulüp bulamazsa bakacağız durumuna. Lens'e teklif gelmesi durumunda değerlendiririz. Mitrovic'in durumunu bilmiyorum, gider ya da kalır" dedi.



​GÖKHAN OYNAMAK ZORUNDA

Güneş, "Atiba'nın 1 yıl daha kalmasından yanayım, onun da kalma düşüncesi var. Rafael ve Opare gündemde yok. Lang'ı düşündük ama o da gitti. Gökhan bu sene ya oynayacak ya da gidecek" dişe konuştu.



BEŞİKTAŞ'TA BIRAKMAK İSTİYOR

ŞENOL hoca, "Ersan'ı sol ayaklı olduğu için alternatif olarak istedim. Beşiktaş'ta bırakmak istiyor. Eğer Vida veya Pepe'nin yerine almıyorum onu. Pepe-Vida giderse 1 tane as stoper istiyorum" dedi



BENİM 1 NUMARAM NECİP

Tolgay'a, 'Seni istiyorlarsa git. Ben seni oynatmayacağım' dedim. 'Benim babamsın' dedi. 'Ne babası' dedim. Oynattığım zaman ağzını açmıyor, oynatmadığım zaman şikayet ediyor. Bu yüzden Necip 1 numara



VİNCENT ABOUBAKAR OLMAZ

"Aboubakar olmaz, çok pahalı... Alabilseydik ilk zamanda alırdık. Mario Gomez düştü artık. Biz niye Alvaro Negredo'yu gönderiyoruz? Denge bozuluyor. Senin tavan fiyatın belli olmalı"