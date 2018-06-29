Hollanda basınına açıklamalarda bulunan Janssen, "Fenerbahçe'de uzun süre sakatlığım nedeniyle oynayamadım. Buna rağmen harika bir sezon geçirdim. Fenerbahçe defteri benim için kapanmadı. Tek seçenek olmadığımı biliyorum. Ben her şeye açığım ve sabırla bekliyorum." dedi. Janssen, Fenerbahçe taraftarını da unutmadığını söyledi.
Sabırla bekliyorum
Hollandalı golcü, “Fenerbahçe’de sakatlığıma rağmen harika bir sezon geçirdim. Her şeye açığım ve sabırla bekliyorum” dedi
Etiketler: Fenerbahçe , Hollanda , Janssen
- 29 Haziran 2018, Cuma
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.