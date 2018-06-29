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Sabırla bekliyorum

lı golcü, “’de sakatlığıma rağmen harika bir sezon geçirdim. Her şeye açığım ve sabırla bekliyorum” dedi

Sabırla bekliyorum
Hollanda basınına açıklamalarda bulunan Janssen, "Fenerbahçe'de uzun süre sakatlığım nedeniyle oynayamadım. Buna rağmen harika bir sezon geçirdim. Fenerbahçe defteri benim için kapanmadı. Tek seçenek olmadığımı biliyorum. Ben her şeye açığım ve sabırla bekliyorum." dedi. , taraftarını da unutmadığını söyledi.
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