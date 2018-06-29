F.Bahçe'de 16 yıl sonra bir ilk!

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Phillip Cocu nezaretindeki idmanın ilk 30 dakikası basına açık gerçekleştirildi
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Phillip Cocu nezaretindeki idmanın ilk 30 dakikası basına açık gerçekleştirildi
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