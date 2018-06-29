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F.Bahçe'de 16 yıl sonra bir ilk!

Fenerbahçe’ye 2002-2003 sezonunda transfer olan ve 16 yıldır formayı giyen Volkan Demirel yıllar sonra sezon başı kampına katılmadı.

F.Bahçede 16 yıl sonra bir ilk!

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Phillip Cocu nezaretindeki idmanın ilk 30 dakikası basına açık gerçekleştirildi

  • 29 Haziran 2018, Cuma 18:42
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