Rusya'da düzenlenen FIFA 2018 Dünya Kupası G Grubu'nda İngiltere ile Belçika, Kaliningrad Stadı'nda karşı karşıya geldi.



Daha önce gruptan çıkmayı garantilemiş olan iki takımın 11'inde de sürpriz isimler yer aldı. Belçika'da De Bruyne, Lukaku ve Hazard, İngiltere'de ise Alli, Sterling ve Kane gibi önemli isimler 11'de yer almadılar.



Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.



Belçika, 51. dakikada Adnan Januzaj'ın golüyle 1-0 öne geçti, kalan dakikalarda başka gol olmayınca 3 puan Belçika'nın oldu.



Bu sonuçla 9 puana ulaşan Belçika, gruptan lider olarak çıktı. 6 puanlı İngiltere ise ikinci olarak son 16 turuna yükseldi.





REKABETTE BÜYÜK FARK

İngiltere ile Belçika arasında bugüne kadar 21 maç oynandı. İngiltere, bu karşılaşmaların 15'inde sahadan galibiyetle ayrıldı. Rekabette 5 maç beraberlikle sona erdi, Belçika yalnızca 1 kez kazanabildi. İki takımın attığı gol sayılarında da büyük fark bulunuyor. İngiltere'nin attığı 70 gole, Belçika 25 golle yanıt verebildi.

İLK MAÇ 97 YIL ÖNCE

İngiltere ile Belçika ilk maçlarını 21 Mayıs 1921'de oynadı. Brüksel'de oynanan hazırlık maçını İngiltere 2-0'lık sonuçla kazandı.





BELÇİKA'NIN TEK GALİBİYETİ 1936'DA

Belçika, İngiltere karşısındaki ilk ve tek galibiyetini ise 1936'da elde etti. Brüksel'de 9 Mayıs 1936'da oynanan müsabakada Belçika 3-2 galip geldi.

EN FARKLI GALİBİYET

İki ekip arasındaki en farklı skor ise 1927'de ortaya çıktı. İngiltere, Belçika'yı deplasmanda 9-1 mağlup ederek tarihi bir skor elde etti.

SON MAÇ 2012'DE

İngiltere ile Belçika arasındaki son mücadele ise 2 Haziran 2012'de İngiltere'nin başkenti Londra'da oynandı. Roy Hodgson idaresindeki İngilizler, Danny Welbeck'in 36. dakikada attığı golle bu mücadeleyi de 1-0 galip bitirdi.

DÜNYA KUPASI'NDA 3. RANDEVU

İki ekip Dünya Kupası'nda daha önce 2 kez karşı karşıya geldi. 1954'te İsviçre'nin ev sahipliği yaptığı şampiyonada grup aşamasında oynanan maç 4-4 sona erdi. İtalya'da 1990'da düzenlenen şampiyonanın son 16 turudaki mücadeleyi ise İngiltere 1-0 kazanarak adını çeyrek finale yazdırmıştı.