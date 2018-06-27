Konya Aatıf için ısrarlı

Atiker Konyaspor'a imza atan Rıza Çalımbay "Aatif'ı Türkiye'ye ben getirdim, çok severim, takımımda görmek istiyorum" diye konuştu.
BONSERVİSSİZ OLMAZ!
Transfere kaynak arayan Fener yönetimi ise Aatıf'ı bonservissiz olarak göndermek istemiyor. Anlaşma sağlanırsa Aatıf Konyaspor ile sözleşme imzalayacak.
BONSERVİSSİZ OLMAZ!
Transfere kaynak arayan Fener yönetimi ise Aatıf'ı bonservissiz olarak göndermek istemiyor. Anlaşma sağlanırsa Aatıf Konyaspor ile sözleşme imzalayacak.
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