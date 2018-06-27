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Konya Aatıf için ısrarlı

, “Onu ’ye ben getirdim. Takımımda istiyorum” dedi

Konya Aatıf için ısrarlı
Atiker 'a imza atan Rıza Çalımbay "Aatif'ı Türkiye'ye ben getirdim, çok severim, takımımda görmek istiyorum" diye konuştu.

BONSERVİSSİZ OLMAZ!
kaynak arayan Fener yönetimi ise Aatıf'ı bonservissiz olarak göndermek istemiyor. Anlaşma sağlanırsa Aatıf Konyaspor ile sözleşme imzalayacak.
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  • 27 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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