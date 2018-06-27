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: 2 - Kosta Rika: 2 (MAÇ SONUCU I ÖZET)

2018 E Grubu maçında ile Kosta Rika karşı karşıya geldi. Nizhny Novgorod oynanan mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

İsviçre bir üst turda!

2018 E Grubu son maçında Kosta Rika ile 2-2 berabere kalan , son 16 turuna yükseldi.

Grubu 5 puanla ikinci sırada tamamlayan İsviçre, son 16 turunda ile karşı karşıya gelecek. Sadece bir puan toplayan Kosta Rika ise organizasyona veda etti.

31. dakikada İsviçre 1-0 öne geçti. Lichtsteiner'in sağdan yaptığı ortada ceza sahasında Embolo'nun kafayla indirdiği topu, Dzemaili kale sahası önünde düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 İsviçre'nin üstünlüğüyle tamamlandı.

56. dakikada Kosta Rika, skora denge getirdi. Sağdan kullanılan korner ataşında, ceza sahasında iyi yükselen Waston kafa vuruşuyla topu filelere yolladı: 1-1

88. dakikada İsviçre tekrar öne geçti. Zakaria'nın sağdan yerden pasında ceza sahasında topla buluşan Drmic, gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1

90+2. dakikada Cambell ceza sahasında Zakaria'nın müdahalesiyle yerde kalırken, hakem penaltı kararı verdi. 90+3. dakikada penaltı atışına kullanan Bryan Ruiz'in vuruşunda üst direkten dönen top kaleci Sommer'in kafasına çarparak ağlara gitti: 2-2.

Karşılaşma 2-2 berabere sona erdi.

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  • 27 Haziran 2018, Çarşamba 21:07
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