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topbaşı yapıyor

Beşiktaş topbaşı yapıyor
Beşiktaş hazırlıklarına bugün başlıyor. Siyah-Beyazlı takım Nevzat Demir Tesisleri'nde akşam saatlerinde toplanarak yeni sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirecek. Siyah- Beyazlı takım 'daki 4 günlük hazırlığın ardından 30 Haziran Cumartesi günü kamp çalışmaları için Slovakya'nın Samorin bölgesine gidecek. Siyah-Beyazlılar 8 Temmuz'a kadar burada çalıştıktan sonra İstanbul'a dönecek. Takım günde 2 idman gerçekleştirecek.
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