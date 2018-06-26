Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına bugün başlıyor. Siyah-Beyazlı takım Nevzat Demir Tesisleri'nde akşam saatlerinde toplanarak yeni sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirecek. Siyah- Beyazlı takım İstanbul'daki 4 günlük hazırlığın ardından 30 Haziran Cumartesi günü kamp çalışmaları için Slovakya'nın Samorin bölgesine gidecek. Siyah-Beyazlılar 8 Temmuz'a kadar burada çalıştıktan sonra İstanbul'a dönecek. Takım günde 2 idman gerçekleştirecek.
Beşiktaş topbaşı yapıyor
Etiketler: Nevzat Demir Tesisleri , Beşiktaş , İstanbul , yeni sezon
- 26 Haziran 2018, Salı
- Gazete
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