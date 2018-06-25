Rusya'da devam eden 2018 FIFA Dünya Kupası'ndaki A Grubu son maçında Suudi Arabistan, Mısır'ı 2-1 mağlup etti.

22. dakikada Mısır golü buldu. Orta sahadan gönderilen uzun topu ceza sahası önünde kontrol eden Salah kalecinin ileri çıktığını görünce meşin yuvarlağı file bekçisi Almosailem'in üzerinden ağlara gönderdi: 0-1





34. dakikada Salah'ın pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Trezeguet'in vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

39. dakikada Suudi Arabistan penaltı kazandı. Yasser'in soldan yaptığı ortada top ceza sahası içinde Fathi'nin eline dokununca hakem penaltı noktasını gösterdi. 41. dakikada Fahad'ın penaltı vuruşunda kaleci Al-Hadary meşin yuvarlağın gol olmasına izin vermedi.

45+6. dakikada Suudi Arabistan'ın beraberlik golü geldi. Karşılaşmada ikinci kez penaltı kazanan Suudi Arabistan takımında topun başına geçen Salman topu filelere gönderdi: 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlandı.

90+4. dakikada Suudi Arabistan galibiyet golünü buldu. Sağdan gelen ortada Otayf'ın pasıyla dar açıda buluşan Salem, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Suudi Arabistan bu golle 2-1 öne geçerken Dünya Kupası'na galibiyetle veda etti.