Kolombiya'dan Polonya'ya üçlük... Güney Amerika temsilcisi, Dünya Kupası H Grubu ikinci maçında Polonya'yı 3-0 mağlup ederek ilk galibiyetini elde etti. Gruptaki ikinci yenilgisini alan Polonya ise turnuvadan elendi. Maça hızlı başlayan Kolombiya, 40. dakikada Yerry Mina ile 1-0 öne geçti. 70'te Falcao skoru 2-0'a taşıyan oldu. 75'te sahne alan Cuadrado ise maçın sonucunu tayin etti: 3-0.
Kolombiya’dan farklı tarife
Kolombiya, Polonya’yı Yerry Mina, Falcao ve Cuadrado’un golleriyle mağlup etti. Gruptaki ilk galibiyetini alan Kolombiya, üst tura çıkma şansını korudu
Etiketler: Kolombiya , Güney Amerika , Dünya Kupası , Yerry Mina , ilk galibiyet
- 25 Haziran 2018, Pazartesi
- Gazete
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