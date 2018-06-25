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  1. Dünya Kupası H Grubu'nda Kolombiya Polonya'yı 3-0 mağlup etti

’dan farklı tarife

, Polonya’yı , Falcao ve Cuadrado’un golleriyle mağlup etti. Gruptaki ini alan Kolombiya, üst tura çıkma şansını korudu

Kolombiya’dan farklı tarife
Kolombiya'dan Polonya'ya üçlük... Güney Amerika temsilcisi, H Grubu ikinci maçında Polonya'yı 3-0 mağlup ederek ini elde etti. Gruptaki ikinci yenilgisini alan Polonya ise turnuvadan elendi. Maça hızlı başlayan Kolombiya, 40. dakikada Yerry Mina ile 1-0 öne geçti. 70'te Falcao skoru 2-0'a taşıyan oldu. 75'te sahne alan Cuadrado ise maçın sonucunu tayin etti: 3-0.
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  • 25 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
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