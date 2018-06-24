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Yol Durumu
  1. Domaniç güreşlerinin başpehlivanı Ali Gökçen oldu

'a geri dönüyor!

Geçtiğimiz sezonun başında sözleşmesi uzatılmayarak 'nin yolunu tutan , yeniden Florya'ya dönmeye hazırlanıyor.

'ın altyapısından yetiştikten sonra geçen sezon sözleşmesi uzatılmayarak 'nin yolunu tutan , yeniden Florya'ya dönmeye hazırlanıyor.

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  • 24 Haziran 2018, Pazar 14:51
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