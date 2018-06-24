Galatasaray'ın altyapısından yetiştikten sonra geçen sezon sözleşmesi uzatılmayarak Göztepe'nin yolunu tutan Sabri Sarıoğlu, yeniden Florya'ya dönmeye hazırlanıyor.
Sabri Sarıoğlu Galatasaray'a geri dönüyor!
Geçtiğimiz sezonun başında sözleşmesi uzatılmayarak Göztepe'nin yolunu tutan Sabri Sarıoğlu, yeniden Florya'ya dönmeye hazırlanıyor.
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