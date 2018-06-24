Locadia bombası

Transferde hareketli saatler yaşayan ve inanılmaz bir mesai harcayan Fenerbahçe yönetimi ve sportif direktör Damien Comolli, Phillip Cocu'nun takımın başına getirilmesinin ardından Hollandalı teknik adamın da görüş ve isteklerine cevap vermeye başladı! Phillip Cocu'nun yönetime sunduğu isim ise eski öğrencisi çıktı. Cocu, PSV'de öğrencisi olan forvet oyuncusu Jürgen Locadia için yönetimden şartların zorlanmasını istedi.
İNGİLTERE'DE ARADIĞINI BULAMADI
Ocak ayındaki ara transfer döneminde 17 milyon Euro gibi yüksek bir rakama Premier Lig takımlarından Brighton'a verilen Locaida, burada istemi ortamı bulamadı. Premier Lig'de sadece 6 maça çıkan Hollandalı futbolcu bunların sadece 3'ünde 11'de oynadı. 1 gol atıp 1 de asist yaptı. Onun dilinden en iyi anlayan ise Cocu olmuştu.
LOCADİA İÇİN ÖNEMLİ BİR FIRSAT
Comollı'nin Brighton kulübü ile temasa geçtiği, Jürgen Locadia için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacağı öğrenildi. Locadia'nın da Cocu ve Şampiyonlar Ligi fırsatı nedeniyle Fenerbahçe'ye sıcak bakabileceği de ifade ediliyor. Gerekirse Cocu'nun da eski öğrencisi Locadia ile görüşme yapabileceği de gelen haberler arasında.
İNGİLTERE'DE ARADIĞINI BULAMADI
Ocak ayındaki ara transfer döneminde 17 milyon Euro gibi yüksek bir rakama Premier Lig takımlarından Brighton'a verilen Locaida, burada istemi ortamı bulamadı. Premier Lig'de sadece 6 maça çıkan Hollandalı futbolcu bunların sadece 3'ünde 11'de oynadı. 1 gol atıp 1 de asist yaptı. Onun dilinden en iyi anlayan ise Cocu olmuştu.
LOCADİA İÇİN ÖNEMLİ BİR FIRSAT
Comollı'nin Brighton kulübü ile temasa geçtiği, Jürgen Locadia için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacağı öğrenildi. Locadia'nın da Cocu ve Şampiyonlar Ligi fırsatı nedeniyle Fenerbahçe'ye sıcak bakabileceği de ifade ediliyor. Gerekirse Cocu'nun da eski öğrencisi Locadia ile görüşme yapabileceği de gelen haberler arasında.
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