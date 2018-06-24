Dünya kupası günlüğü

RUSYA'DAN DOPİNG İDDİALARINA NET CEVAP
Dünya Kupası'nı organize eden takımlar arasında, FIFA sıralaması en düşük sırada olan Rusya, "Doping mi yapıyorlar?" iddialarına cevap verdi.
BAŞARININ SIRRI ÇALIŞMAK
Takım doktoru Eduard Bezuglov, "320'den fazla doping testine tabii tutulduk. Hazırlık maçları ve kupadaki maçlar sonrasında, rastgele 2'şer oyuncumuz kan ve idrar testlerine girdi. Başarımızın sırrı basit, çok çalışmak ve taraftar desteği" dedi.
KEŞKE TÜRKİYE'DE BU KUPADA YER ALSAYDI
FIFA Dünya Kupası'nı takip eden Rus taraftarlar ise Türkiye'nin kupada olmamasına üzüldüklerini ifade ettiler. Rus taraftarlar, özellikle Süper Lig'i takip ettiklerini dile getirerek, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzon'u yakından tanıdıklarını dile getirdiler.
PANAMA FUTBOLU İÇİN TARİHİ BİR BAŞARI!
Panama Milli Takımı'nın oyuncusu Cooper, "Panama futbolu ve Panama tarihi için tarihi bir başarı gerçekleştirdiğimizin farkındayız. Vicdanımız çok rahat" dedi.
SÜRPRİZ YAPABİLİRİZ
Armando Cooper, "Üzerimize düşeni yaparsak, potansiyelimizi sahaya yansıtırsak, kalan iki maçta sürpriz gerçekleştirebiliriz" diye konuştu.
DROGBA: BELÇİKA KUPAYI KAZANACAK
Galatasaray'ın eski yıldızı Didier Drogba, Dünya Kupası ile ilgili yorumda bulundu. Efsane futbolcu, "Bence Dünya Kupası'nda favori takım Belçika. Kupayı da kazanacaklarını düşünüyorum. Kimse bu takım hakkında konuşmuyor ama Lukaku, Kevin de Bruyne, Kompany ve Hazard gibi büyük oyuncular var. Çoğu da arkadaşım ve ben Belçika'yı tutuyorum" dedi.
SÜREKLİ BOŞANMAYA ÇALIŞAN ÇİFTLER GİBİYİZ
İzlanda Milli Takım Teknik Direktörü Hallgrimsson, "Hala gruptan çıkma şansımızın olması garip. Hırvatistan ile son 4 yılda 4 kez oynadık. Sürekli boşanmaya çalışıp tekrar bir araya gelen bir çift gibiyiz. Grupta onların önündeydik ve onları yenmeyi başardık. Bu bize güç veriyor" dedi.
Dünya Kupası'nı organize eden takımlar arasında, FIFA sıralaması en düşük sırada olan Rusya, "Doping mi yapıyorlar?" iddialarına cevap verdi.
BAŞARININ SIRRI ÇALIŞMAK
Takım doktoru Eduard Bezuglov, "320'den fazla doping testine tabii tutulduk. Hazırlık maçları ve kupadaki maçlar sonrasında, rastgele 2'şer oyuncumuz kan ve idrar testlerine girdi. Başarımızın sırrı basit, çok çalışmak ve taraftar desteği" dedi.
KEŞKE TÜRKİYE'DE BU KUPADA YER ALSAYDI
FIFA Dünya Kupası'nı takip eden Rus taraftarlar ise Türkiye'nin kupada olmamasına üzüldüklerini ifade ettiler. Rus taraftarlar, özellikle Süper Lig'i takip ettiklerini dile getirerek, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzon'u yakından tanıdıklarını dile getirdiler.
PANAMA FUTBOLU İÇİN TARİHİ BİR BAŞARI!
Panama Milli Takımı'nın oyuncusu Cooper, "Panama futbolu ve Panama tarihi için tarihi bir başarı gerçekleştirdiğimizin farkındayız. Vicdanımız çok rahat" dedi.
SÜRPRİZ YAPABİLİRİZ
Armando Cooper, "Üzerimize düşeni yaparsak, potansiyelimizi sahaya yansıtırsak, kalan iki maçta sürpriz gerçekleştirebiliriz" diye konuştu.
DROGBA: BELÇİKA KUPAYI KAZANACAK
Galatasaray'ın eski yıldızı Didier Drogba, Dünya Kupası ile ilgili yorumda bulundu. Efsane futbolcu, "Bence Dünya Kupası'nda favori takım Belçika. Kupayı da kazanacaklarını düşünüyorum. Kimse bu takım hakkında konuşmuyor ama Lukaku, Kevin de Bruyne, Kompany ve Hazard gibi büyük oyuncular var. Çoğu da arkadaşım ve ben Belçika'yı tutuyorum" dedi.
SÜREKLİ BOŞANMAYA ÇALIŞAN ÇİFTLER GİBİYİZ
İzlanda Milli Takım Teknik Direktörü Hallgrimsson, "Hala gruptan çıkma şansımızın olması garip. Hırvatistan ile son 4 yılda 4 kez oynadık. Sürekli boşanmaya çalışıp tekrar bir araya gelen bir çift gibiyiz. Grupta onların önündeydik ve onları yenmeyi başardık. Bu bize güç veriyor" dedi.
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