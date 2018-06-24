Carole & Cavanda’dan 2.5 milyon Euro!

ile yaptığı anlaşma nedeniyle transfer geliri elde etmesi gerekenyönetimi gözünü'ya çevirdi. Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak geçiren her iki futbolcu için de bazı teklifler geliyor.için'inteklif ettiği,'dan bir kulübün iseiçin'yu gözden çıkardığı öğrenildi.