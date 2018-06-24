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& ’dan 2.5 milyon Euro!

Yönetim, ’in istemediği iki futbolcunun satışından önemli bir gelir elde edecek

Carole & Cavanda’dan 2.5 milyon Euro!
UEFA ile yaptığı anlaşma nedeniyle transfer geliri elde etmesi gereken Galatasaray yönetimi gözünü Lionel Carole ve Pedro Cavanda'ya çevirdi. Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak geçiren her iki futbolcu için de bazı teklifler geliyor.



LIEGE İSTİYOR
Cavanda için S.Liege'in 1 milyon Euro teklif ettiği, Fransa'dan bir kulübün ise Carole için 1.5 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öğrenildi.

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