Fenerbahçe yönetimi çok hızlı çalışıyor. Teknik direktör Cocu'yu resmen açıklaması beklenen Sarı-Lacivertliler'de sportif direktör Damien Comolli yoğun bir mesai harcarken, Başkan Ali Koç ise İngltere'de yıldız avına çıktı. Koç, yönetici Ozan Korman Tarhan ile birlikte Londra'da transferler için bir dizi görüşmeler yaptı.
5 FUTBOLCU İÇİN YOĞUN TEMPO
THE Dorchester Hotel'i karargah olarak seçen Başkan Koç'un Londra'da başta Van Ginkel ve Tottenham'ın kanat oyuncusu Georges-Kevin N'Koudou olmak üzere üzere toplam 5 oyuncu için görüşme yaptığı belirlendi.
JANSSEN İÇİN DE GÖRÜŞME YAPTI
Salı günü Londra'ya giden ve çarşamba akşamı İstanbul'a dönen Ali Koç'un dün bir kez daha Londra'ya uçtuğu öğrenildi. Koç, Wilshere, Ospina ve bonservisi Totterham'da olan Janssen için girişimde bulundu.
ÜNLÜ MENAJER BARNETT İLE ZİRVE!
Fenerbahçeli yöneticilerin Londra'da dünyaca ünlü menajer Jonathan Barnett ile bir araya gelmesi ise kafaları karıştırdı. Gareth Bale'in de menajeri olan Barnett'ın elinde dünyaca ünlü yıldızlar bulunuyor...
ALİ KOÇ DURMUYOR
Çok yoğun çalışan Ali Koç, yönetici Ozan Korman Tarman ile birlikte The Dorchester Hotel'de görüntülendi.
5 FUTBOLCU İÇİN YOĞUN TEMPO
THE Dorchester Hotel'i karargah olarak seçen Başkan Koç'un Londra'da başta Van Ginkel ve Tottenham'ın kanat oyuncusu Georges-Kevin N'Koudou olmak üzere üzere toplam 5 oyuncu için görüşme yaptığı belirlendi.
JANSSEN İÇİN DE GÖRÜŞME YAPTI
Salı günü Londra'ya giden ve çarşamba akşamı İstanbul'a dönen Ali Koç'un dün bir kez daha Londra'ya uçtuğu öğrenildi. Koç, Wilshere, Ospina ve bonservisi Totterham'da olan Janssen için girişimde bulundu.
ÜNLÜ MENAJER BARNETT İLE ZİRVE!
Fenerbahçeli yöneticilerin Londra'da dünyaca ünlü menajer Jonathan Barnett ile bir araya gelmesi ise kafaları karıştırdı. Gareth Bale'in de menajeri olan Barnett'ın elinde dünyaca ünlü yıldızlar bulunuyor...
ALİ KOÇ DURMUYOR
Çok yoğun çalışan Ali Koç, yönetici Ozan Korman Tarman ile birlikte The Dorchester Hotel'de görüntülendi.
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