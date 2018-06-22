İngilizler’den Vida’ya kanca

İngiliz kulüpleri Everton, Fulham ve West Ham'ın Vida'yı transfer etmek için harekete geçtiği öğrenildi. Premier Ligi ekiplerinin 12 milyon Pound'luk bir rakamla Beşiktaş'ın kapısını çalmaya hazırlandığı ortaya çıktı. Ocak ayında bonservis bedeli ödenmeden alınan Vida için yapılan teklifler yönetimin yüzünü güldürdü.
- 22 Haziran 2018, Cuma
- Gazete
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