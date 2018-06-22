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ler’den ’ya kanca

İngilizler’den Vida’ya kanca
İngiliz kulüpleri Everton, Fulham ve West Ham'ın Vida'yı etmek için harekete geçtiği öğrenildi. Premier Ligi ekiplerinin 12 milyon Pound'luk bir rakamla Beşiktaş'ın kapısını çalmaya hazırlandığı ortaya çıktı. Ocak ayında bonservis bedeli ödenmeden alınan Vida için yapılan teklifler yönetimin yüzünü güldürdü.
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