Fransa tur biletini kaptı

Dünya Kupası C Grubu ikinci maçında Peru ile karşılaşan Fransa rakibini 1-0 mağlup etti. Maça etkili başlayan Fransızlar, 34. dakikada Giroud'un kaleciden dönen şutunu tamamlayan Mbappe'in golü ile karşılaşmada 1-0 öne geçti. Peru'da 50. dakikada Aquino'nun şutu direkten döndü.
PERU ELENDİ
Peru'yu mağlup ederek puanını 6'ya yükselten Fransa, adını son 16 takım arasına yazdırmayı garantiledi. Peru'nun ise gruptan çıkma şansı kalmadı.
GENÇ YILDIZ MBAPPe ADINI TARİHE YAZDIRDI
Peru karşısında Fransa'ya galibiyet golünü getiren isim olan Kylian Mbappe, önemli bir rekoru eline geçirdi. 19 yaşındaki futbolcu Fransa formasıyla büyük turnuvalarda gol atan en genç isim oldu. Daha önceki rekor ise 20 yaş ile Trezeguet'indi.
PERU ELENDİ
Peru'yu mağlup ederek puanını 6'ya yükselten Fransa, adını son 16 takım arasına yazdırmayı garantiledi. Peru'nun ise gruptan çıkma şansı kalmadı.
GENÇ YILDIZ MBAPPe ADINI TARİHE YAZDIRDI
Peru karşısında Fransa'ya galibiyet golünü getiren isim olan Kylian Mbappe, önemli bir rekoru eline geçirdi. 19 yaşındaki futbolcu Fransa formasıyla büyük turnuvalarda gol atan en genç isim oldu. Daha önceki rekor ise 20 yaş ile Trezeguet'indi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.