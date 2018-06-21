2018 FIFA Dünya Kupası'nın favorileri arasında gösterilen Fransa, grubun ikinci maçında Peru ile karşılacak. İlk maçında Avustralya'yı 2-1 mağlup eden Fransa, Peru karşısında alacağı galibiyet gruptan çıkmasını garantileyecek. Peki, Fransa - Peru maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

FRANSA - PERU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ekaterinburg Arena'da oynanacak mücadelenin başlama saati 18.00. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak aktarılacak. Ayrıca maça dair tüm detaylar ve canlı anlatımı takvim.com.tr'de olacak...