;
Yol Durumu
  1. Dünya Kupası'nda nefes kesecek maç: Arjantin - Hırvatistan
  2. Ali Koç çıldırdı! "Pılını pırtını topla ve defol"

- maçı ne zaman? Fransa - Peru maçı hangi kanalda?

2018 Rusya C Grubu'nda ile karşı karşıya gelecek. Milyonlarca sporsever bu maçı merakla beklerken Fransa - Peru maçı ne zaman? Fransa - Peru maçı saat kaçta? Fransa - Peru maçı hangi kanalda yayınlanacak? gibi sorulara da cevap arıyor. İşte Fransa - peru arasındaki maça dair tüm detaylar...

Fransa Peru ile karşı karşıya geliyor

2018 FIFA 'nın favorileri arasında gösterilen , grubun ikinci maçında ile karşılacak. İlk maçında Avustralya'yı 2-1 mağlup eden Fransa, Peru karşısında alacağı galibiyet gruptan çıkmasını garantileyecek. Peki, Fransa - Peru maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

FRANSA - PERU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ekaterinburg Arena'da oynanacak mücadelenin başlama saati 18.00. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak aktarılacak. Ayrıca maça dair tüm detaylar ve canlı anlatımı takvim.com.tr'de olacak...

Etiketler: , ,
  • 21 Haziran 2018, Perşembe 12:37
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ