Göztepe geçen sezon başı ve devre arasında gündemine gelen Kazakistan'da Astana forması giyen Ganalı Patrick Twumasi için yeniden harekete geçti. Astana ile sözleşmesi devam eden golcü futbolcunun yüksek maliyetinde indirim olursa transfer edilecek. Ganalı yıldız geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde 5, Avrupa Ligi'nde de 5 gol attı.
Göztepe’den Twumasi harekatı
İzmir ekibi Astana’da oynayan Ganalı yıldız için harekete geçti
- 20 Haziran 2018, Çarşamba
- Gazete
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