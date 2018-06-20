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’den harekatı

İzmir ekibi Astana’da oynayan Ganalı yıldız için harekete geçti

Göztepe’den Twumasi harekatı
Göztepe geçen sezon başı ve devre arasında gündemine gelen Kazakistan'da Astana forması giyen Ganalı Patrick Twumasi için yeniden harekete geçti. Astana ile sözleşmesi devam eden golcü futbolcunun yüksek maliyetinde indirim olursa edilecek. Ganalı yıldız geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde 5, Avrupa Ligi'nde de 5 gol attı.
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  • 20 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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