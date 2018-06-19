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transfer bombasını patlattı! İşte yeni takımı...

büyükelçisi , Aleksandr Golovin'in yeni takımını açıkladı.

Gösterdiği performansla dikkatleri üzerinde toplamayı başaran 22 yaşındaki oyuncunun yeni sezonda transfer olması beklenirken nereye gideceği hala merak konusu...

Ülkesi adına milli takımda da ter döken genç yıldız açılış maçında 'a karşı kazanılan 5-0'lık zaferin mimarlarındandı... Golovin maçta 1 gol kaydederken 2 de asist yaparak maça damga vurdu...

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  • 19 Haziran 2018, Salı 15:45
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