Gösterdiği performansla dikkatleri üzerinde toplamayı başaran 22 yaşındaki oyuncunun yeni sezonda transfer olması beklenirken nereye gideceği hala merak konusu...
Ülkesi adına milli takımda da ter döken genç yıldız 2018 Dünya Kupası açılış maçında Suudi Arabistan'a karşı kazanılan 5-0'lık zaferin mimarlarındandı... Golovin maçta 1 gol kaydederken 2 de asist yaparak maça damga vurdu...
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