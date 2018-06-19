Geçtiğimiz sezonun 2. yarısında Konyaspor'da kiralık olarak forma giyen Orkan Çınar'ın takımda kalacağı öğrenildi. Teknik Direktör Şenol Güneş'in yönetimle yaptığı görüşmede, "Ona ihtiyacım olacak. Hazırlık kampında görmek istiyorum. Bu sezon Orkan'dan yararlanacağım" dediği öne sürüldü.
Orkan Çınar’a izin yok
Etiketler: TEKNİK DİREKTÖR , Şenol Güneş , Konyaspor , Orkan Çınar
- 19 Haziran 2018, Salı
- Gazete
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