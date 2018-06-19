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’a izin yok

Orkan Çınar’a izin yok
Geçtiğimiz sezonun 2. yarısında 'da kiralık olarak forma giyen Orkan Çınar'ın takımda kalacağı öğrenildi. Şenol Güneş'in yönetimle yaptığı görüşmede, "Ona ihtiyacım olacak. Hazırlık kampında görmek istiyorum. Bu sezon Orkan'dan yararlanacağım" dediği öne sürüldü.
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