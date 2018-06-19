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Bolasie&Morales ’ye!

, Bolasie ve Morales için F.Bahçe’nin girişimde bulunduğunu yazdı

Bolasie&Morales Fenerbahçe’ye!
Fenerbahçe bir yandan Barcelonalı oyuncular için transfer girişimlerini hızlandırırken, İngilizler'den yeni bir iddia ortaya atıldı. İngiliz medyası, 'nin Everton forması giyen kanat-forvet Yannick Bolasie için istekli olduğunu yazdı. 29 yaşındaki Kongolu yıldızın geçen sezon 1 golü bulunuyor. İskoç medyası ise Fenerbahçe'nin Glasgow Rangers forması giyen Kolombiyalı forvet Alfredo Morelos ile ilgilendiği iddia etti.
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