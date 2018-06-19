Fenerbahçe bir yandan Barcelonalı oyuncular için transfer girişimlerini hızlandırırken, İngilizler'den yeni bir iddia ortaya atıldı. İngiliz medyası, Fenerbahçe'nin Everton forması giyen kanat-forvet Yannick Bolasie için istekli olduğunu yazdı. 29 yaşındaki Kongolu yıldızın geçen sezon 1 golü bulunuyor. İskoç medyası ise Fenerbahçe'nin Glasgow Rangers forması giyen Kolombiyalı forvet Alfredo Morelos ile ilgilendiği iddia etti.
Bolasie&Morales Fenerbahçe’ye!
İngilizler, Bolasie ve Morales için F.Bahçe’nin girişimde bulunduğunu yazdı
Etiketler: İngilizler , Fenerbahçe , lfredo Morelos , Yannick Bolasie
- 19 Haziran 2018, Salı
- Gazete
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