Almanya'nın fahri kaptanı unvanına sahip olan Lothar Matthus, Dünya Kupası'ndan sonra Mesut'un milli takımı bırakabileceğini de iddia etti.
Almanya'da Meksika karşısında alınan mağlubiyetin faturası Mesut Özil'e kesildi
Etiketler: mesut özil , Recep Tayyip Erdoğan , Dünya Kupası , MEKSİKA , ALMANYA , Lothar Matthus , Rusya , Cumhurbaşkanı
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