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satışı kapatacak

Arazi satışı borç kapatacak
Fenerbahçe yönetimi yükünü azaltmak için satışını da gündemine almayı planlıyor. Yönetimin orta vadede Ülker Sports Arena'nın yanındaki ve Gebze'deki araziyi satmayı planladığı öğrenildi.
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  • 18 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
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