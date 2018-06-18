Arazi satışı borç kapatacak

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yönetimi borç
yükünü azaltmak
için arazi
satışını da
gündemine almayı
planlıyor. Yönetimin
orta vadede Ülker Sports Arena'nın
yanındaki ve Gebze'deki
araziyi
satmayı planladığı
öğrenildi.
- 18 Haziran 2018, Pazartesi
- Gazete
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