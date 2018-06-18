;
Yol Durumu
  1. Ahmet Musa için Ada seferi
  2. Watford’dan Muslera’ya kanca

Aminu’nun bonusu

Osmanlıspor’dan ’yu kiralamak için son pürüzleri gidermek üzere olan Karadeniz Fırtınası, Portekizli sol bek için de temaslara başladı. 30 yaşındaki oyuncu da kiralanacak...

Aminu’nun bonusu Tiago Pinto
Trabzon, Osmanlı'dan iki ismi bitirmek istiyor. Nijeryalı kanat oyuncusu Umar Aminu'yu kiralama noktasında son pürüzleri gidermek üzere olan , aynı takımdan Tiago Pinto'yu da kiralık olarak kadrosuna katmak için temaslara başladı. 30 yaşındaki Portekizli, 1. Lig'de oynamak istemediğini yönetime bildirdi.

​TRABZONSPOR CEVAP BEKLİYOR
Osmanlı'ya oyuncuyu kiralamak için teklif yapan Bordo-Mavili yönetim gelecek olan cevaba göre oyuncuyla görüşecek ve transferi sonuçlandırmaya çalışacak. Yönetimi bu hafta Başkent'e çıkarma yapacak.

ÜNAL KARAMAN DA ONAY VERDİ
Ekonomik sıkıntılarla boğuşan Trabzonspor, öncelikle bonservisi elinde olan veya kiralanacam isimlerle temas kuruyor. 'ın da Aminu'dan sonra Pinto ismine de sıcak baktığı öğrenildi.

​NOVAK VE IBANEZ GÖNDERİLECEK
Trabzon'un kadrosunda sol bek olarak Filip Novak, Luis Ibanez ve Abdurrahim Dursun var. Ancak teknik ekip, Ibanez ve Novak'ı önümüzdeki sezon kullanmak istemediği için sol bek arıyor.
Etiketler: , , , , ,
  • 18 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar