Aminu’nun bonusu Tiago Pinto

Trabzon, Osmanlı'dan iki ismi bitirmek istiyor. Nijeryalı kanat oyuncusu Umar Aminu'yu kiralama noktasında son pürüzleri gidermek üzere olan Trabzon, aynı takımdan Tiago Pinto'yu da kiralık olarak kadrosuna katmak için temaslara başladı. 30 yaşındaki Portekizli, TFF 1. Lig'de oynamak istemediğini yönetime bildirdi.
TRABZONSPOR CEVAP BEKLİYOR
Osmanlı'ya oyuncuyu kiralamak için teklif yapan Bordo-Mavili yönetim gelecek olan cevaba göre oyuncuyla görüşecek ve transferi sonuçlandırmaya çalışacak. Trabzonspor Yönetimi bu hafta Başkent'e çıkarma yapacak.
ÜNAL KARAMAN DA ONAY VERDİ
Ekonomik sıkıntılarla boğuşan Trabzonspor, öncelikle bonservisi elinde olan veya kiralanacam isimlerle temas kuruyor. Ünal Karaman'ın da Aminu'dan sonra Pinto ismine de sıcak baktığı öğrenildi.
NOVAK VE IBANEZ GÖNDERİLECEK
Trabzon'un kadrosunda sol bek olarak Filip Novak, Luis Ibanez ve Abdurrahim Dursun var. Ancak teknik ekip, Ibanez ve Novak'ı önümüzdeki sezon kullanmak istemediği için sol bek arıyor.
TRABZONSPOR CEVAP BEKLİYOR
Osmanlı'ya oyuncuyu kiralamak için teklif yapan Bordo-Mavili yönetim gelecek olan cevaba göre oyuncuyla görüşecek ve transferi sonuçlandırmaya çalışacak. Trabzonspor Yönetimi bu hafta Başkent'e çıkarma yapacak.
ÜNAL KARAMAN DA ONAY VERDİ
Ekonomik sıkıntılarla boğuşan Trabzonspor, öncelikle bonservisi elinde olan veya kiralanacam isimlerle temas kuruyor. Ünal Karaman'ın da Aminu'dan sonra Pinto ismine de sıcak baktığı öğrenildi.
NOVAK VE IBANEZ GÖNDERİLECEK
Trabzon'un kadrosunda sol bek olarak Filip Novak, Luis Ibanez ve Abdurrahim Dursun var. Ancak teknik ekip, Ibanez ve Novak'ı önümüzdeki sezon kullanmak istemediği için sol bek arıyor.
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