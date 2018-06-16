Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Abel Hernandez'e İtalya'dan talip çıktı... Çizme basınındaki haberlere göre, Serie A'ya yeniden yükselen Parma, Uruguaylı golcüye teklif yaptı. Hull City ile sözleşmesi sona eren Abel Hernandez'le Galatasaray bir süre önce temasa geçmişti. Ancak ekonomik nedenlerden dolayı görüşmeler dondurulmuştu.
Abel Hernandez’e Parma kanca attı
Etiketler: Hull City , Galatasaray , Abel Hernandez
- 16 Haziran 2018, Cumartesi
- Gazete
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