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’e Parma kanca attı

Abel Hernandez’e Parma kanca attı
Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Abel Hernandez'e İtalya'dan talip çıktı... Çizme basınındaki haberlere göre, Serie A'ya yeniden yükselen Parma, Uruguaylı golcüye teklif yaptı. Hull City ile sözleşmesi sona eren Abel Hernandez'le bir süre önce temasa geçmişti. Ancak ekonomik nedenlerden dolayı görüşmeler dondurulmuştu.
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  • 16 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
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