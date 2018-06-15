Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası B Grubu'nda yer alan Fas ile İran, tarihlerinde ilk kez karşı karşıya geldi. Maçta tek gol 90+5'te geldi. Kornerden gelen topu Faslı Aziz Bouhaddouz kendi ağlarına yolladı. Maçı İran 1-0 kazandı.

İran Dünya Kupası'na 3 puanla başladı.

Fas'ta Galatasaraylı Younes Belhanda 90 dakika forma giyerken Fenerbahçeli Nabil Dirar süre alamadı. Galatasaray'ın eski futbolcusu Amrabat da 76 dakika sahada kaldı.





İki ülke A milli futbol takımları, daha önce hazırlık maçı da olmak üzere hiç karşılaşmamıştı. Fas ve İran'ın yer aldığı B Grubu'nda son Avrupa şampiyonu Portekiz ve 2010 Dünya Kupası'nın şampiyonu İspanya da yer alıyor.

Petersburg Stadyumu'nda oynanan ve FIFA kokartlı hakemlerimizden Cüneyt Çakır'ın yönettiği mücadelede İran 90+5. dakikada Aziz Bouhaddouz'un (k.k) attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.



