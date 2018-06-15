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son dakikada bulduğu golle Fas'ı 1-0 mağlup etti

2018 B Grubu maçında Fas ile karşı karşıya geldi. 'ın düdük çaldığı karşılaşmada, İran 90+5'te bulduğu golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

İrandan 90+5 mucizesi

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 B Grubu'nda yer alan Fas ile , tarihlerinde ilk kez karşı karşıya geldi. Maçta tek gol 90+5'te geldi. Kornerden gelen topu Faslı Aziz Bouhaddouz kendi ağlarına yolladı. Maçı İran 1-0 kazandı.

İran Dünya Kupası'na 3 puanla başladı.

Fas'ta Galatasaraylı Younes 90 dakika forma giyerken Fenerbahçeli Nabil Dirar süre alamadı. Galatasaray'ın eski futbolcusu Amrabat da 76 dakika sahada kaldı.

İki ülke A milli futbol takımları, daha önce hazırlık maçı da olmak üzere hiç karşılaşmamıştı. Fas ve İran'ın yer aldığı B Grubu'nda son Avrupa şampiyonu Portekiz ve 2010 Dünya Kupası'nın şampiyonu İspanya da yer alıyor.

Petersburg Stadyumu'nda oynanan ve FIFA kokartlı hakemlerimizden 'ın yönettiği mücadelede İran 90+5. dakikada Aziz Bouhaddouz'un (k.k) attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.


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  • 15 Haziran 2018, Cuma 18:04
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